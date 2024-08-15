«Лицо отекшее»: Виктория Боня рассказала, жалеет ли о пластике

Известная телеведущая и блогер Виктория Боня рассказала, жалеет ли о сделанной пластике. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Знаменитость призналась, что довольна результатами хирургического вмешательства.

«Через две недели будет ровно год после моей операции. И сейчас можно смотреть на результат. Потому что до этого лицо было отекшее, губа была немая», — поделилась Боня.

Телеведущая отметила, что не жалеет о своем решении, поскольку она выбрала «правильного доктора». Боня добавила, что перестала колоть ботокс из-за отсутствия необходимости.

Ранее Виктория Боня заявила, что телеведущая Алена Водонаева оставила на ее лице шрам от драки. Артистка уточнила, что инцидент произошел на съемках шоу.

Также Боня поддержала 15-летнюю Анну Пересильд, которую раскритиковали из-за внешности.