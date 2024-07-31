Виктория Боня поддержала Анну Пересильд, которую раскритиковали из-за внешности. Об этом стало известно из соцсетей.

Накануне подписчики Виктории Бони обратили внимание на шею блогерши — в комментариях они написали, что она выглядит старой, несмотря на попытки Бони омолодиться.

Похоже, это задело блогершу — на днях она оставила комментарий поддержки под постом 15-летней Анны Пересильд. Подростка регулярно критикуют за излишнюю сексуализированность контента.

«Жаль, что в нашем мире красивым девушкам живется сложнее, чем простушкам. Ты с достоинством вынесешь все „последствия“ того, чтобы быть такой красивой и уникальной», — написала она.

При этом Пересильд на кадрах танцует в шортах мини и лифчике.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня жестко ответила хейтерам, критикующим ее внешность.