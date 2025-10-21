«Лицемерие»: Наталью Поклонскую обвинили в пропаганде деструктивных культов

Глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов обратил внимание на посты советника Генпрокурора России Натальи Поклонской в соцсетях. В частности, чиновница публично объявила, что «не исповедует христианство».

«Мы становимся свидетелями крайне печального и настораживающего события, когда человек, долгие годы публично ассоциировавший себя с православием, неожиданно отрекается от веры», - сказал общественник в беседе с Газетой.Ru.

Иванов выразил уверенность, что поведение Натальи Поклонской в последнее время вызывают глубокое разочарование и недоумение у всех верующих людей.

По мнению общественников, Поклонская строила свою политическую карьеру и активно использовала символы и риторику, связанные с православной культурой.

«Теперь же становится ясно, что это могло быть просто прикрытием, способом завоевать популярность и симпатии в определенных кругах. Такое лицемерие по отношению к чувствам верующих не может остаться без оценки», — считает Иванов.

Он также отметил, что заявления Поклонской «наносят удар по доверию людей к институтам власти» и призвал привлечь ее к ответственности за «разжигание религиозной розни» и пропаганду деструктивных культов.

Ранее у экс-прокурора Крыма заметили татуировку с рунами. На спине Натальи Поклонской появилось изображение с символами, набитыми вокруг композиции похожей на «Древо жизни». Также она удивила пользователей афрокосами.

Также сообщалось, что журналистка Ксения Собчак была удивлена произошедшими с Поклонской изменениями. Она заявила, что раньше это была «вменяемая женщина, стальная прокурорша».