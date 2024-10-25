«Вменяемая женщина была»: Ксению Собчак удивил новый образ Натальи Поклонской

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не скрыла удивления от нового образа бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской. Она заявила, что раньше это была «вменяемая женщина».

Пост Собчак опубликован в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Журналистка задалась вопросом, «что с Поклонской случилось»?

Собчак вспоминала, что та «вменяемая же женщина была, стальная прокурорша». «Завтра обереги шить начнем, сушить полынь и дышать маткой?» - задалась вопросом телеведущая, комментируя видео с новым образом Поклонской.

Тем временем в канале экс-прокурора Крыма под видео содержится подпись: «Любовь творит чудеса, а красота спасет мир. Любить природу и помнить традиции предков всегда будет истиной в кругу множества разнообразных правд».

Судя по публикации, Поклонская в новом образе посетила «женско-ведьмовскую встречу», ее подробности она пообещала сообщить позже.

Ранее сообщалось, что Собчак высмеяли за ботинки с золотыми пальцами и кольцо в виде золотого уха.