На спине Натальи Поклонской появилась новая татуировка: выяснилось, что она означает

Поклонники заметили на спине у бывшего депутата Госдумы изображение с руническими символами, набитыми вокруг композиции похожей на «Древо жизни». Наталья не уточняет, временный это рисунок или постоянный. Однако в посте Поклонская утверждает, что у нее появился повод для фотосессии — значит, скорее всего, это долговременная татуировка.

«Древо жизни» в соединении с рунами встречается в скандинавской мифологии, где ясень Иггдрасиль является местом, где объединяются миры. По легенде на этом дереве провисел бог Один перед тем, как создать первые руны.

На предплечье у Поклонской изображен Феникс - эту татуировку общественный деятель сделала в 2019 году. Наталья рассказывала, что решила набить ее одновременно с дочерью. Наследница экс-прокурора Крыма выбрала рисунок кита с лилией, а ее мать - мифическую птицу как новую точку отсчета. На спине у Наталье также виднеются две змеи, обвивающие цветок лотоса.

С 2022 года Поклонская занимает пост советника генерального прокурора России.

Недавно Наталья примерила новый образ и появилась с афрокосами на концерте своего любимого музыканта-мультиинструменталиста Элизбара, основателя ансамбля «Ann'Sannat».