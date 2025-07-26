«Лежу под очередной капельницей»: беременная Ида Галич пожаловалась на проблемы

Блогер и телеведущая Ида Галич столкнулась с проблемами на последнем месяце беременности. Она пожаловалась, что каждый день проводит под капельницами.

В личном блоге Ида заверила, что всю беременность почти не ела сладкое, ежедневно занималась йогой, закалялась ледяной водой, следила за режимом, но это не уберегло ее от внезапно возникших осложнений.

«Сейчас я лежу под очередной капельницей, которые сопровождают нас последнюю неделю, и никуда не денутся все оставшиеся до встречи с малышкой дни. И думаю: глупая-глупая я снова начала было злиться. Как это так? Весь второй и третий триместр у нас все было идеально, а тут мы споткнулись о какую-то проблему?!» - разоткровенничалась Галич.

При этом она не стала уточнять, что произошло. Поклонники пожелали блогерше сил и терпения.

В мае Ида Галич жаловалась подписчикам, что плохо себя чувствует и несколько дней не спит. Ее мучали боли в шее, а также кашель. При этом всю беременность телеведущая активно путешествовала и не отказывалась от работы.

В начале июля Галич сообщила, что уходит в декретный отпуск после концерта в Санкт-Петербурге, который она провела вместе с Ксенией Собчак. По словам блогерши, прошедшее мероприятие стало для нее последним перед родами.