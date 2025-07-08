Беременная блогерша Ида Галич сообщила, что уходит в декретный отпуск. Знаменитость обратилась к поклонникам в Telegram-канале.

На днях в Санкт-Петербурге состоялся концерт, который провели Ида Галич и Ксения Собчак. По словам блогерши, прошедшее мероприятие стало для нее последним перед родами. Почти всю беременность Галич работала с поддержкой семьи и команды, но теперь она поняла, что пора отдохнуть и подготовиться к рождению малыша.

«Я рада, что именно такой масштабный фестиваль и разбушевавшаяся стихия проводили меня в мини-отпуск. Видимо, даже природа говорит мне, что правда пора. Остались маленькие рутинные дела и небольшие съемки. Ну с этим мы справимся!» — высказалась знаменитость.

По словам Иды, вторая беременность отличается от первой. Она отказалась от мучного и сладкого, занимается спортом, благодаря чему довольна отражением в зеркале.

«Моей задачей было следить за питание и физическим здоровьем. Как итог, я не только прекрасно себя чувствую, но и радуюсь отражению в зеркале. Спасибо за вашу любовь и поддержку!» — обратилась Ида к подписчикам.

Ранее беременная блогерша Ида Галич призналась, что не спит из-за плохого самочувствия. Подробности читайте в этой новости.