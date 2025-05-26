«Толком не сплю уже несколько ночей»: беременная Ида Галич пожаловалась на самочувствие

Блогерша Ида Галич призналась, что плохо себя чувствует во время беременности. По словам телеведущей, она спит уже несколько дней. Об этом она рассказала в Telegram-канале.

Ида отметила, что у нее очень болит шея, и пока ей не удается никак с этим справиться. Она не может поворачивать голову. Также у блогерши болит горло, но кашлять ей нельзя – если она начинает двигаться, сразу же вспоминает про шею.

«Я толком не сплю уже несколько ночей. Из-за плохого самочувствия. Сегодня тоже ни на что не надеюсь, потому что шея за один день не проходит. В такие моменты, как правило, особенно сильно хочется пожалеть себя», - поделилась Галич.

Радует телеведущую только то, что ее малыш здоров. Ида отметила, что в последнее время ребенок в животе особенно активен. По ее мнению, так дочь показывает, что она рядом с мамой и поддерживает ее.

Напомним, что это уже вторая беременность Галич. У блогерши есть сын Леон от первого брака.

Ранее Ида Галич рассказала, что собирается пойти на концерт Надежды Кадышевой сразу после родов.