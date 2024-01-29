Актриса Марина Федункив пожаловалась на оскорбления в ресторане во время отпуска. Об этом сообщает CTNews.

Актриса и юмористка находится на отдыхе. Однако долгожданное путешествие с мужем омрачилось неприятным инцидентом. Во время заказа избраннику Марины задали вопрос: «Вы будете есть рис с каракатицей?». Услышав это, Марина пришла в ярость. Артистка отметила, что она не ожидала оскорблений со стороны иностранцев.

По словам юмористки, она специально оглянулась по сторонам, чтобы убедиться: в ресторане присутствуют женщины, которые выглядят хуже. Также Марина добавила, что надолго запомнит этот отпуск.

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