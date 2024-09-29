«Обязательно играем»: Лев Лещенко раскрыл секрет счастливого брака

Певец Лев Лещенко уже более 40 лет живет в браке с Ириной Багудиной. 82-летний народный артист рассказал, как им удалось сохранить любовь на долгие годы.

Ирина презентовала свою первую книгу, в которой описала самые яркие события из жизни с легендой отечественной эстрады. Она рассказала про знакомство с Лещенко и скромную свадьбу. Описала супруга звезды и первую брачную ночь, когда на их балкон забрался любовник соседки — он прятался от внезапно вернувшего из командировки мужа.

Лещенко признается, что секрет их любви с Ириной — прост. Поддерживать огонь в отношениях супругам помогают игры.

«После завтрака мы обязательно играем две партии в нарды, после обеда мы обязательно играем две партии в нарды и партию в дурака. И после ужина тоже. И этот момент ждешь постоянно», — рассказал исполнитель в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Первой женой Лещенко была актриса Алла Абдалова, с которой он развелся в 1976 году. В 1978 году певец женился на Ирине Багудиной. Своих детей у артиста нет.

Напомним, артист не прекращает концертную деятельность, несмотря на проблемы со здоровьем. Лещенко вынужден работать, чтобы содержать коллектив.