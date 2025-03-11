Лев Лещенко рассказал, каких молодых исполнителей он слушает

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, что знаком с творчеством популярных молодых отечественных музыкантов. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«Что касается современной музыки, то, конечно, обычно слушаю поп-музыку, потому что это моя профессия. Я должен знать, кто такая Мари Краймбрери, Клава Кока. Я без иронии говорю», — поделился певец.

Примечательно, что на подобное признание Лещенко решился после концерта рэпера Loc Dog. На шоу 83-летний музыкант также вышел на сцену к молодому коллеге, а после зачитал рэп журналистам.

В 2021 году Лев Лещенко и Loc Dog представили совместный трек «Мы будем жить» и клип к нему. Артист признавался, что ему было приятно сотрудничать с рэпером — несмотря на их разницу в возрасте в 47 лет.

Ранее Лев Лещенко назвал лучшую музыку для школьных дискотек.

Также Лев Лещенко признался, что никогда не получал деньги за военные песни.