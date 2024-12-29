Лев Лещенко заявил, что никогда не получал деньги за военные песни. Об этом сообщает Газета.Ru.

На днях был подписан закон, согласно которому все жители России могут исполнять и транслировать военные песни без авторских отчислений в День победы и другие патриотические праздники. Пока список песен, которые будут подпадать под новый закон, не разглашается. Однако наверняка одна из самых знаменитых песен «День победы» тоже попадет в перечень.

Журналисты связались со Львом Лещенко, который исполняет эту песню. Однако он заверил, что никогда не получал отчислений за трансляции патриотических произведений.

«Мнений нет! Денег никогда не получал и не просил! Это все!» — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Лев Лещенко получает за один концерт до 2 млн рублей.