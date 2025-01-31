«Надо вернуться к корням»: Лев Лещенко назвал лучшую музыку для школьных дискотек

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, какую музыку следует включать на школьных дискотеках. Его слова приводит издание «Абзац».

По мнению музыканта, на подобных мероприятиях молодому поколению необходимо включать неизменную классику.

«Надо вернуться к историческим корням. Они [дети] должны потихонечку привыкать к классике. Чайковский, Рахманинов, песенное искусство, которое было у Матусовского, Мокроусова. Песни по типу «Подмосковных вечеров». Песни Дунаевского, Таривердиева, Тухманова, Антонова – вот что нужно слушать. То, что является чистотой и нашим нравственным ресурсом», – поделился исполнитель.

Певец уточнил, что пропагандировать современную музыку в школах не нужно6 поскольку дети и так обладают свободным доступом вне образовательного учреждения. Вместо этого, по его мнению, преподаватели должны прививать несовершеннолетним любовь к классическим произведениям.

Ранее Лев Лещенко рассказал, что никогда не получал деньги за военные песни.