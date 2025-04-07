Лев Лещенко объяснил, почему публика любит Александра Буйнова

Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскрыл секрет популярности Александра Буйнова. Его слова приводит mk.ru.

Накануне Лещенко появился на сцене Кремлевского дворца и поздравил именинника Александра Буйнова. Зрители тепло встретили певца, а после проводили его продолжительными овациями. За кулисами в беседе со СМИ исполнитель высказался о своем коллеге, одарив его комплиментами.

По мнению музыканта, Буйнову удалось добиться всенародного обожания благодаря ряду положительных личностных качеств.

«Саша — открытый, позитивный, яркий, реальный и хорошо себя чувствующий на эстраде артист. Он — органичный», — поделился Лещенко.

Ранее Александр Буйнов рассказал, что пес Марч спас его супругу от грабителя.

Также Александр Буйнов заявил, что заболел раком в наказание за свои поступки.