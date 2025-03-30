«Я предавал»: Александр Буйнов заявил, что заболел раком в наказание за свои поступки

Певец Александр Буйнов откровенно рассказал о своем диагнозе и причинах появления болезни. По мнению исполнителя хита «Пустой бамбук», рак ему был послан в наказание за то, что часто предавал.

«Есть за что. Потому что я предавал, предавал женщин. В моей жизни было много такого, когда я приносил несчастья человеку. Все мы когда-то совершали подобные поступки, поэтому мое восприятие болезни не было таким сильным, как у окружения. Я так считаю — Бог наказал и есть за что», — разоткровенничался Буйнов в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Певец не исключил, что столкнулся с болезнью, потому что некрасиво обошелся с матерью его дочери Юлии. При этом он добавил, что нельзя жениться без любви. Буйнов вспомнил, что несколько лет пытался спасти семью ради ребенка, причинив страдания и жене, и новой возлюбленной.

Певец также подчеркнул, что благодаря отцу научился стойко воспринимать неудачи и удары судьбы. По словам артиста, свой диагноз он воспринял без паники, а вот его жене пришлось нелегко.

«Алена очень близко к сердцу приняла это. Мне было легче воспринимать это, чем ей», — признался Буйнов.

Напомним, у Александра Буйнова 20 лет назад обнаружили рак предстательной железы. По сообщениям в СМИ, болезнь недавно рецидивировала, и народному артисту потребовалось пройти новый курс терапии. В 2023 году певец принимал препараты, но начались побочные эффекты, из-за которых он потерял сознание во время велопрогулки и получил травму.

Ранее Александр Буйнов прокомментировал сообщения о неизлечимой болезни и паллиативном статусе. Он заявил, что здоров, а слухи о рецидиве распространяют завистливые люди, которым нельзя верить.