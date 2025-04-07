Пес спас жену Александра Буйнова от грабителя

Народный артист РФ Александр Буйнов вспомнил, как его пес Марч спас его жену от грабителя. Об этом он заявил на шоу «Секрет на миллион».

Музыкант воспитывает со своей супругой Аленой кобеля по кличке Марчелло породы бернский зенненхунд. Однажды, по словам артиста, вор проник в дом звездной четы, когда Буйнов планировал уезжать на гастроли.

Преступник притаился за забором и поджидал отъезда исполнителя. Буйнов уточнил, что питомец учуял незнакомца: он стал лаять и кидаться на дверь, — тем самым отпугнув грабителя.

«Если бы собака не отреагировала, Алена одна бы осталась», — высказался исполнитель.

Певец привел пса на программу «Секрет на миллион». Он провел Марча по студии, похваставшись трюками, которые знает питомец. Музыкант также назвал Марча «необычной и годной к строевой службе собакой».

Ранее Александр Буйнов рассказал, почему может развестись с женой.