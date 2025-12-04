«Леша такой! Ему было смешно»: Бондарчук высказалась о громком интервью Чумакова про жену

Светлана Бондарчук предупреждала Алексея Чумакова о хейте перед громким интервью. Об этом стало известно в эфире «Шоу Воли».

В 2025 году Алексей Чумаков угодил в скандал после интервью со Светланой Бондарчук. Публике показались неуважительными его высказывания о жене Юлии Ковальчук. По словам модели, она предупреждала певца о вероятном хейте из-за юмора, который не все поняли.

«Как сказал мой муж, по совместительству режиссер и оператор этой программы: «Свет, он просто перешутил». Мы даже когда монтировали программу, Сережа говорил: «Леш, ничего не надо там… Может быть, поменьше шуток?». Но Леша такой! Ему было смешно. Нам было смешно. Но вот люди…», — высказалась знаменитость.

Бондарчук призналась, что переживала из-за скандала вокруг семейной пары. Она пыталась защитить Чумакова и отвечала хейтерам на нападки.

«Я переживаю. Это, кстати, мешает мне в профессии. Честно говоря, я такая эмпатичная», — заявила Светлана.

