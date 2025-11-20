Певец Алексей Чумаков ответил, что его раздражает в Юлии Ковальчук

Певец Алексей Чумаков ответил, что его раздражает в жене – Юлии Ковальчук. Артист признался: после стольких лет вместе супруга уже ничем не злит.

На слова артиста обратил внимание сайт tvcenter.ru.

Ковальчук и Чумаков посетили светское мероприятие в Москве и пообщались с журналистами. Певец был осторожен в высказываниях и с юмором ответил на провокационный вопрос прессы.

«После 18 лет совместной жизни меня в ней не раздражает уже ничего! Раньше меня раздражало, что она существенно быстрее, чем я. Но потом меня начало раздражать, что я существенно медленнее, чем она», — рассказал артист.

Своим главным недостатком Чумаков назвал нежелание признавать собственную неправоту.

«Могу заткнуться, замолчать. А вот гордыня… не дает мне сказать: „Я не прав“», - признался певец.

Ранее Юлия Ковальчук в свое 43-летие назвала супруга лучшим мужчиной.