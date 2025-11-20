Певец Алексей Чумаков ответил, что его раздражает в Юлии Ковальчук
Певец Алексей Чумаков ответил, что его раздражает в жене – Юлии Ковальчук. Артист признался: после стольких лет вместе супруга уже ничем не злит.
На слова артиста обратил внимание сайт tvcenter.ru.
Ковальчук и Чумаков посетили светское мероприятие в Москве и пообщались с журналистами. Певец был осторожен в высказываниях и с юмором ответил на провокационный вопрос прессы.
«После 18 лет совместной жизни меня в ней не раздражает уже ничего! Раньше меня раздражало, что она существенно быстрее, чем я. Но потом меня начало раздражать, что я существенно медленнее, чем она», — рассказал артист.
Своим главным недостатком Чумаков назвал нежелание признавать собственную неправоту.
«Могу заткнуться, замолчать. А вот гордыня… не дает мне сказать: „Я не прав“», - признался певец.
Ранее Юлия Ковальчук в свое 43-летие назвала супруга лучшим мужчиной.