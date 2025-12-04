«У Луны есть любящий папа»: сестра Жанны Фриске тайно вышла замуж

39-летняя сестра Жанны Фриске сообщила, что тайно вышла замуж. Наталья поделилась радостным событием в соцсети.

В личном блоге Фриске появился ролик с регистрации брака. На нем молодожены запечатлены в повседневной одежде и улыбающимися. По словам Натальи, она скрывала предстоящее замужество даже от родителей.

«Я вышла замуж! Да-да, вы не ослышались, об этом никто не знал, даже родители! Как так получилось? Честно признаться, сама удивлена, но, кажется, любовь нашла меня тогда, когда я меньше всего ее ожидала. В жизни бывают моменты, когда все происходит неожиданно и волшебно. Вот так и у меня: тихо, без лишнего шума, появился тот самый человек…», — высказалась знаменитость.

Фриске не стала раскрывать личность избранника. При этом она заявила, что ее спутник — надежный и заботливый мужчина, а главное — он подружился с дочкой Луной.

«Особенно радует, что у нашей маленькой Луны теперь есть любящий папа. Это огромный подарок не только для меня, но и для нее. Семья — это тепло и опора, и я безмерно благодарна судьбе за этот новый этап. Если вы тоже в поисках, не бойтесь неожиданностей. Иногда настоящая любовь приходит именно тогда, когда вы уже почти перестали ждать», — резюмировала Наталья.

