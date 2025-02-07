НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 февраля 2025, 11:49
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Лера Кудрявцева раскрыла секрет Лолиты после массовой отмены ее концертов

Лера Кудрявцева рассказала, что Лолита Милявская вернулась в шоу «Суперстар!».
Лера Кудрявцева раскрыла секрет Лолиты после массовой отмены ее концертов

© Starface.ru

Лера Кудрявцева рассказала, что Лолита Милявская вернулась в шоу «Суперстар!». Телеведущая опубликовала кадр со съемок в соцсети.

В начале 2025 года стало известно, что Лолита покинула пост ведущей шоу. Ее заменили на Наташу Королеву. По словам Милявской, она ушла из передачи по семейным обстоятельствам и без конфликта с телеканалом. Как выяснилось, артистка вернулась в «Суперстар!», заняв кресло члена жюри рядом с Лерой, Сергеем Соседовым и Кириллом Туриченко.

«Все секреты раскрыла!» — обратился Кирилл к Кудрявцевой, заснявшей полный судейский состав.

Ранее певица Лолита заявила, что не получит гонорар за концерты в Томске и Красноярске из-за отмены предыдущих выступлений. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак назвала певицу Люсю Чеботину «русской Бритни Спирс».

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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