«Буду петь бесплатно»: Лолита сделала шокирующее заявление после отмены концертов в Кузбассе

В нескольких городах Кузбасса отменили концерты певицы Лолиты. Из-за этого разразился скандал — артистка расстроилась из-за срыва выступлений. Однако концерты звезды в Томске и Красноярске все-таки состоятся. Правда, исполнительница хита «На Титанике» заявила, что ничего с них не получит.

Лолита вышла на связь с подписчиками в своем Telegram-канале. Певица объяснила, что каждый концерт требует определенных затрат: на световое и звуковое оборудование, зарплаты сотрудников, рекламу и т. д. Так как выступления были сорваны, расходы делятся между двумя концертами.

«Получается, что я буду петь бесплатно. Но хочу сказать вам, Томск и Красноярск, что сделаю это с огромным удовольствием и уважением к вам», — говорит звезда.

Артистка все равно намерена петь и с удовольствием ждет встречи со зрителями, несмотря на все трудности. Также Лолита добавила, что не будет снижать качество концертов.

Ранее актриса Яна Поплавская прокомментировала отмену концертов Лолиты Милявской в Кузбассе. По ее мнению, певице не удалось выступить, так как регион является одним из лидеров по поддержке бойцов СВО.