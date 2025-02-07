«Русская Бритни Спирс»: Ксения Собчак высказалась о выступлении Люси Чеботиной

Телеведущая Ксения Собчак назвала певицу Люсю Чеботину «русской Бритни Спирс». Она сравнила российскую исполнительницу с поп-принцессой в своем Telegram-канале.

Журналистка активно ведет соцсети и делится своим мнением по поводу различных ситуаций. Перед Ксенией и гостями мероприятия выступила Люся Чеботина, получившая известность после хита «Солнце Монако». Собчак опубликовала в микроблоге видео с артисткой. На кадрах она исполняла песню Стаса Михайлова «Все для тебя».

На кадрах Чеботина была на высоких каблуках и в блестящем комплекте, состоящем из юбки с топом. Она сделала высокий хвост и пела вживую. Ксению восхитила работоспособность певицы.

«Вечер закончили вот так. С моими любимыми людьми. И да – Люся Чеботина очень профессионально работает. Русская Бритни Спирс», – написала телеведущая.

В комментариях пользователи Сети разделились на два лагеря. Часть из них согласилась со сравнением, другая же поинтересовалась, не пошутила ли Собчак. Они напомнили о том, что в последние годы у Бритни Спирс не самая лучшая репутация из-за странных видео и поведения на публике.

«Ну вы чего, нашли с кем сравнивать», «У Ксении талант грамотно место указать», «Уровень караоке. Ксения умеет подсветить недостатки», «Главное, чтобы не сошла с ума», – отмечают подписчики.

Ранее мы писали о том, что Собчак раскритиковали за образ с галстуком из волос.