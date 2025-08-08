Предполагаемый любовник Полины Дибровой мог заплатить ее мужу Дмитрию за тихий развод

Звездный юрист Катя Гордон озвучила свое мнение по поводу скандального развода Дмитрия Диброва с женой Полиной. Она допустила, что любовник блогерши мог заплатить ее мужу, чтобы они разошлись мирно.

Недавно стало известно, что Гордон согласилась представлять в суде интересы жены бизнесмена, которого считают тайным возлюбленным Дибровой. В личном блоге адвокат высказалась о скандале и отметила, что, вероятно, стороны уже пришли к соглашению, а суд нужен лишь в качестве декораций. В своих суждениях Катя опирается на тот факт, что защищать Полину и Дмитрия будут юристы, которые дружат между собой.

«Мое личное мнение, что Дибровы договорились. Я думаю, что профинансировал эти договоренности Товстик. Кстати, он и прежде оплачивал тусовочки, в которых принимали участие Дибровы. Так что я не удивлюсь, если он посетил сумрачное грустное пространство, где восседал Дибров, и договорился с ним деньгами», - поделилась Гордон.

Напомним, что 7 августа появилась информация, что защищать Полину Диброву будут Ирина Кузнецова и Марина Дубровская. По словам Гордон, Марина является ученицей Александра Добровинского – адвоката Дмитрия Диброва.

Ранее Александр Добровинский рассказал о деталях развода Дмитрия Диброва с женой.