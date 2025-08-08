НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 августа 2025, 09:50
1 мин.

Предполагаемый любовник Полины Дибровой мог заплатить ее мужу Дмитрию за тихий развод

Юрист Катя Гордон заявила, что любовник Дибровой мог заплатить ее мужу за развод.
Предполагаемый любовник Полины Дибровой мог заплатить ее мужу Дмитрию за тихий развод

© Starface.ru

Звездный юрист Катя Гордон озвучила свое мнение по поводу скандального развода Дмитрия Диброва с женой Полиной. Она допустила, что любовник блогерши мог заплатить ее мужу, чтобы они разошлись мирно.

Недавно стало известно, что Гордон согласилась представлять в суде интересы жены бизнесмена, которого считают тайным возлюбленным Дибровой. В личном блоге адвокат высказалась о скандале и отметила, что, вероятно, стороны уже пришли к соглашению, а суд нужен лишь в качестве декораций. В своих суждениях Катя опирается на тот факт, что защищать Полину и Дмитрия будут юристы, которые дружат между собой.

«Мое личное мнение, что Дибровы договорились. Я думаю, что профинансировал эти договоренности Товстик. Кстати, он и прежде оплачивал тусовочки, в которых принимали участие Дибровы. Так что я не удивлюсь, если он посетил сумрачное грустное пространство, где восседал Дибров, и договорился с ним деньгами», - поделилась Гордон.

Напомним, что 7 августа появилась информация, что защищать Полину Диброву будут Ирина Кузнецова и Марина Дубровская. По словам Гордон, Марина является ученицей Александра Добровинского – адвоката Дмитрия Диброва.

Ранее Александр Добровинский рассказал о деталях развода Дмитрия Диброва с женой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Дмитрий Дибров
Полина Диброва
Катя Гордон
звездные разводы
новости звезд