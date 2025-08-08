Адвокат Дмитрия Диброва прокомментировал развод телеведущего с женой

Адвокат Дмитрия Диброва рассказал о деталях его развода с женой Полиной. Слова Александра Добровинского передает StarHit.

Дмитрий и Полина Дибровы разводятся после многолетнего брака. По данным СМИ, причиной расставания стала измена модели с мужем близкой подруги. Известно, что интересы Дмитрия в суде будет представлять Александр Добровинский, а Полина наняла Ирину Кузнецову и Марину Дубровскую. По словам Добровинского, он уже общался с представителями Полины и договорился о встрече.

«Сегодня я общался с адвокатом Полины Дибровой — Мариной Дубровской. Мы договорились встретиться у меня в офисе, чтобы обсудить условия обеих сторон», — высказался адвокат.

Ни Дмитрий, ни Полина не комментируют развод и слухи об измене. При этом СМИ сообщают, что телеведущий намерен отобрать у экс-возлюбленной не только дом на Рублевке, но и троих детей.

Ранее адвокат Сергей Жорин назвал низкими шансы Дмитрия Диброва забрать у Полины сыновей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что гонорары Дмитрия Диброва после скандала из-за измен жены повысятся до 3 млн рублей.