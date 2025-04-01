Лера Кудрявцева призналась, что благодарна судьбе за отношения с Лазаревым

Лера Кудрявцева призналась, что благодарна судьбе за отношения с Сергеем Лазаревым. Телеведущая посвятила пост певцу в соцсети.

1 апреля Сергей отметил 42-летие. В честь этого события Лера трогательно обратилась к имениннику, с которым ее когда-то связывали любовные отношения. Знаменитость призналась, что благодарна судьбе за знакомство с Лазаревым. Она назвала певца «потрясающим артистом, другом и человеком».

«Спасибо судьбе, что свела нас 150 лет назад и за нашу дружбу. Недаром ты родился 1 апреля — чувство юмора от Бога! Люблю, обнимаю, горжусь», — высказалась Лера.

Телеведущая пожелала имениннику счастья.

Напомним, знаменитости были в отношениях 4 года, несмотря на разницу в возрасте. После расставания им удалось сохранить дружбу, а Лера вышла замуж за Игоря Макарова и родила от него дочь.

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