43-летняя журналистка Ксения Собчак снялась в Китае с Владимиром Познером. Ксения показала фото с коллегой в Telegram-канале.

1 апреля Познер отметил 91-летие. В честь этого события Ксения посвятила ему пост, показав совместные снимки из Китая. Журналисты присели на ступеньки на одной из улиц города. Для съемки Собчак выбрала пиджак в китайской стилистике, рубашку, галстук и брюки. А Познер отдал предпочтение современному стилю, надев спортивную куртку, рубашку, велюровые штаны и кеды.

Ксения публично призналась в любви к имениннику и заявила, что ценит каждую минуту, проведенную с ним.

«Дорогой Владимир Владимирович! Очень вас люблю и ценю каждую минуту, проверенную рядом с вами», — написала она.