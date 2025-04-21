«Женщина, уставшая быть сильной за двоих»: есть ли шанс на спасение брака Леры Кудрявцевой

Пока Лера Кудрявцева остаётся одним из самых узнаваемых лиц российского ТВ, её 37-летний муж, бывший хоккеист Игорь Макаров, переживает резкое падение. После ухода из спорта он остался без дела, дохода и, по словам Леры, страдает от алкогольной зависимости. Телеведущая признается, что устала спасать мужа и нуждается в помощи психолога. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский заявил, что Лера подсознательно выбрала «слабого» мужчину. Также эксперт оценил шансы пары на сохранение брака.

«Это уже не просто семейный кризис. Это — столкновение двух миров. Звёздная женщина, привыкшая решать, тащить, зарабатывать. И мужчина, которого обогнала жизнь. Очень типичная история, и очень болезненная. Особенно, когда внутри пары нарушен баланс. Игорь Макаров — не случайный спортсмен. Он был в составе сборной. Играл за топ-клубы и состоялся. Но спортивный век — короткий, а после него — финансовая яма, долги перед налоговой, неудачные бизнес-попытки и слухи об алкоголе. Это не просто бытовая деградация. Это потеря «я». Спортсмены после карьеры часто попадают в кризис самоидентичности — не понимают, кто они теперь, если они больше не на льду, не в команде, не в строю. Психологически — это настоящая депрессия и алкоголь становится способом не чувствовать боль и стыд. Женщина с доходом и мужчина без статуса — это взрывоопасно», — высказался эксперт.

Сочетание — женщина-звезда и мужчина-потерянный после громкой карьеры — часто ведет к скрытой конкуренции, обидам, обвинениям. Женщина говорит или невербально показывает: «Я всё на себе тащу!», а мужчина в ответ чувствует себя ребенком и начинает протестовать: либо агрессией, либо уходом в зависимости.

«Легко представить Кудрявцеву страдалицей, тем более красивых и знаменитых жалеть легко, но давайте не будем спешить. Лера — взрослый человек: умная, жесткая, профессиональная. Она видела, с кем связывается. И выбор молодого, порой грубого мужчины — тоже был неслучайным. Иногда женщины с высокой степенью контроля и достижений подсознательно выбирают «слабого» мужчину, чтобы быть главной. Потому что рядом с таким — ты точно сильнее, ты точно контролируешь и точно решаешь. Созависимость может принимать форму не жертвенности, а эмоционального превосходства. Да, она устала сейчас, но эта усталость тоже часть роли, к которой она, возможно, привыкла. Быть главной, нужной, сильной. И вот тут вопрос: а что останется, если перестать спасать?» — пояснил психолог.

Спасти такой брак можно, но стоит ли?

Бывает, что пара проходит кризис, спортсмен после завершения находит себя, оба идут в терапию. Но чаще, когда женщина — локомотив, а мужчина — тень, всё заканчивается не возрождением, а холодной дистанцией.

«Иногда любовь — это не «остаться несмотря ни на что», а уйти, когда ты уже не можешь быть собой. Лера Кудрявцева — не наивная девочка. Она всё понимает и умеет принимать решения. В этой ситуации она держит лицо, но под этим лицом — живая женщина. Уставшая, но не слабая, просто уставшая быть сильной за двоих. Игорю Макарову — тоже нелегко. Спорт закончился, система, в которой он жил, исчезла», — резюмировал психолог.