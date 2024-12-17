Лера Кудрявцева отреагировала на внезапную смерть экс-супруга Анны Седоковой. Телеведущая прокомментировала трагедию в семье певицы в Telegram-канале.

В ночь с 16 на 17 декабря стало известно о смерти экс-возлюбленного Анны. Кудрявцева заявила, что шокирована новостью о кончине Яниса Тиммы. Она отметила, что у баскетболиста остались родители и маленький ребенок. Мысли о спортсмене не дают ей покоя.

«Вот от этой новости я реально в шоке. Я все думаю о произошедшем. 32 года, красивый парень, вся жизнь впереди. Как? Ну как? Зачем? У него же родители, маленький ребенок… Господи», — высказалась знаменитость.

Отметим, сама Анна не комментировала смерть экс-супруга.

Ранее сообщалось, что баскетболист Янис Тимма просил связаться с Анной Седоковой после своей кончины. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Янис Тимма трогательно поздравил певицу Анну Седокову с 42-летием после развода.