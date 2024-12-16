Не может отпустить: бывший муж Анны Седоковой трогательно обратился к ней после развода

Баскетболист Янис Тимма, несмотря на недавний развод, трогательно поздравил певицу Анну Седокову с днем рождения. Спортсмен опубликовал милые кадры с экс-женой, намекнув, что чувства к ней у него еще остались.

В личном блоге Тимма показал видео, снятое на утреннике сына Анны. Она прослезилась, а бывший супруг заботливо вытер влагу с ее лица. Выглядели при этом они как возлюбленные, которые и не проходили через расставание. Подпись Янис оставил короткую, но с сердечком: «Happy BD».

Спортсмен открыто не говорит о том, что хочет вернуть Анну, но фанаты уверены — он не может ее отпустить. Еще до официального развода Тимма делал все, чтобы удержать певицу. Он даже вернулся в Россию, чтобы проводить с ней больше времени. Но Седокова отказалась воссоединяться с ним.

Никаких комментариев после развода артистка и баскетболист не давали.

Ранее появилась информация, что Янис Тимма продолжает видеться с сыном Анны Седоковой. Недавно он посетил утренник мальчика.