Лера Кудрявцева ищет нового возлюбленного после расставания с мужем

Лера Кудрявцева решила найти нового возлюбленного после расставания с мужем. Об этом сообщает портал «Первый Женский» со ссылкой на личный блог знаменитости.

В начале 2024 года телеведущая объявила о расставании с Игорем Макаровым. Кудрявцева не стала раскрывать деталей произошедшего. Вместо этого она лаконично написала: «Алкоголь — это зло». После данной новости в блоге Леры появилась запись, похожая на анкету для знакомств.

Телеведущая отметила, что она курит, но не пьет. Имеет покладистый характер и трудолюбива. Также Лера описала свою внешность. «Внешность на любителя. Как мама родила. Морду пока не кроила. Профессиональный грим делает чудеса. Утром себя иногда в зеркале шугаюсь», — высказалась знаменитость.

Отметим, что Лера отказывается от общения с прессой после новости о разладе в семье.

Ранее психолог Инна Мирная назвала расставание Леры Кудрявцевой с мужем закономерным. Подробности смотрите в этой статье.

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