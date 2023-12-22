Лера Кудрявцева и Катя Гордон высмеяли Настю Ивлееву после «голой» вечеринки. Об этом сообщает издание The Voice.

21 декабря в Москве прошли два мероприятия: «голая» вечеринка Насти Ивлеевой и праздник в честь 43-летия Алены Жигаловой. Лера Кудрявцева решила провести вечер в компании журналистки.

Телеведущая приехала на мероприятие вместе с подругой Катей Гордон. Знаменитости поднялись на сцену и исполнили свой хит «ЗаVисть». В конце выступления Гордон обратилась к гостям торжества и заявила: «Приятно видеть всех одетыми, друзья!». Таким образом юрист прокомментировала скандальную вечеринку Ивлеевой.

Напомним, что на мероприятии Насти гости появлялись либо в прозрачных боди, либо в откровенных платьях. Некоторые приходили и вовсе без одежды.

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