Силовики провели обыск в клубе после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В конце декабря Настя Ивлеева устроила «голую» вечеринку. Блогерша решила провести мероприятие в течение двух дней. 20 декабря его посетили звездные гости: Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Джиган, Дмитрий Билан. 21 декабря прошла вторая часть вечеринки, которую посетить мог любой желающий. Правда, за вход нужно было заплатить.

По информации источника, продолжение мероприятия не обошлось без трудностей. Силовики провели обыск в клубе, в котором собрались гости. Известно, что они изучали камеры видеонаблюдения. В это время в заведение никого не впускали: толпа гостей собралась у клуба и не могла в него попасть. На улице дежурила бригада медицинских сотрудников.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, цена одного билета — 2500. Проход на компанию в вип-зону стоил миллион.

Ранее 32-летняя блогерша Настя Ивлеева ответила на хейт из-за «голой» вечеринки. Подробности смотрите в этой статье.