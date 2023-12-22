45-летняя певица Ани Лорак впервые вышла в свет с возлюбленным Исааком Виджраку. Об этом сообщает Telegram-канал PEOPLETALK.

В феврале 2023 года певица подтвердила роман с инструктором по йоге. Долгое время Ани скрывала избранника от публики и не выходила с ним в свет. В конце года Лорак сделала исключение.

В Москве состоялась вечеринка в честь 43-летия журналистки Алены Жигаловой. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, однако все внимание было приковано к Ани и ее возлюбленному. Для выхода в свет певица выбрала черное блестящее платье. Она дополнила образ объемной укладкой, сияющим макияжем и сумкой на цепочке. Ее избранник отдал предпочтение белой рубашке с необычным принтом, черным брюкам и классическим туфлям.

Лорак вышла на сцену и трогательно поздравила именинницу. Затем они с Аленой исполнили любимые хиты. Кульминацией торжества стал большой праздничный торт, украшенный ягодами.

Отмечается, что весь вечер пара держалась за руки и не скрывала своих чувств.

Ранее мы писали о том, что избранник Ани Лорак публично признался в любви к певице. Подробности смотрите в этой статье.