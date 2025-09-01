Леониду Якубовичу запретили пить алкоголь из-за сахарного диабета

Леониду Якубовичу запретили пить алкоголь и пробовать подарки участников «Поля чудес» из-за сахарного диабета. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, 80-летний телеведущий пожаловался медикам на слабость и усталость. Врачи диагностировали у него сахарный диабет с осложнениями.

Теперь Якубовичу нужно придерживаться строгой диеты и отказаться от съедобных подарков участников «Поля чудес». Также запрещено употреблять алкоголь.

На данный момент представители телеведущего не комментировали новость о проблемах со здоровьем.

Ранее сообщалось, что Леониду Якубовичу подарили на 80-летие отдых в Турции за 1,5 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что дочери перестали ухаживать за 88-летним Николаем Дроздовым после операции.