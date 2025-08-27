Выживает на пенсию в 40 тысяч: дочери бросили прикованного к постели Николая Дроздова

Дочери отказываются ухаживать за 88-летним Николаем Дроздовым, практически лишенным возможности ходить после сложной операции. Телеведущий и его супруга вынуждены справляться самостоятельно и жить на пенсию в 40 тыс. рублей.

Как сообщает Telegram-канала Mash со ссылкой на жену ученого-зоолога Татьяну, этим летом ему сделали операцию. После этого Дроздов оказался прикованным к постели и не может ходить: ведущий «В мире животных» до сих пор мучается от болей.

Пара вынуждена жить на пенсию в 40 тыс. рублей: на съемки Николая давно не зовут. Других источников дохода у них нет. Татьяна добавила, что справляться со всем приходится самостоятельно. Две взрослые дочери Дроздова, по ее словам, не навещают отца, поскольку сильно заняты, либо находятся в отъезде.

С первой женой Инной Дроздов познакомился в студенчестве. У пары родилась дочь Надежда. Их брак продлился недолго и после на протяжении 20 лет Николай был убежденным холостяком, пока не встретил преподавателя биологии Татьяну. У супругов есть общая дочь Елена.

Напомним, ученому в октябре 2023 года поставили диагноз «рак предстательной железы». В декабре того же года журналисты сообщали о ремиссии. В июле этого года телеведущий перенес операцию на колене.