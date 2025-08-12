Опубликовано 12 августа 2025, 13:511 мин.
Потратили 1,5 млн: Леонид Якубович отметил 80-летие в Турции с женой и дочерью
SHOT: Леониду Якубовичу подарили на 80-летие отдых в Турции за 1,5 млн рублей.
© Starface.ru
Ведущий Леонид Якубович отметил 80-летие в турецком Белеке. Отдых ему подарили родные, потратив на путешествие около 1,5 млн рублей.
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По информации источника, Якубович с женой и дочерью отдыхал в элитном пятизвездочном отеле Gloria Golf Resort. Семья провела на курорте неделю. Ведущего сняли загорающим на пляже в плавках.
На территории отеля есть спа, гольф, бассейн. Ранее гостей там развлекали звезды российского шоу-бизнеса.
Якубович отметил юбилей 31 июля. Ведущий шоу «Поле чудес» делился, что старается все время двигаться: посещать спортзал, выезжать на переговоры, съемки и репетиции. Народный артист России считает: «лег – значит умер».