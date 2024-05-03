Леонид Ярмольник прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем

Российский актер Леонид Ярмольник отреагировал на слухи о проблемах со здоровьем. Его слова приводит РЕН ТВ.

Как признался артист, появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности.

«Не читайте ничего, ну что вы глупости читаете, все живы-здоровы», — заявил Ярмольник.

При этом знаменитость отказался конкретизировать свое состояние и отметил, что журналисты связываются по этому поводу уже неделю.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Леонида Ярмольника якобы развились проблемы с желудком, артрит и пансинусит. По данным источника, за звездой и его супругой, у которой хроническое заболевание сердца, присматривают врачи.

В то же время, как отмечал канал, билеты на спектакли с Ярмольником в «Современнике» продаются без изменений. Первая постановка намечена на 15 мая, замен и переносов не ожидается.

Также фигурист Роман Костомаров рассказал, чего он хочет после ампутации конечностей.