Леонид Ярмольник прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем
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Российский актер Леонид Ярмольник отреагировал на слухи о проблемах со здоровьем. Его слова приводит РЕН ТВ.
Как признался артист, появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности.
«Не читайте ничего, ну что вы глупости читаете, все живы-здоровы», — заявил Ярмольник.
При этом знаменитость отказался конкретизировать свое состояние и отметил, что журналисты связываются по этому поводу уже неделю.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Леонида Ярмольника якобы развились проблемы с желудком, артрит и пансинусит. По данным источника, за звездой и его супругой, у которой хроническое заболевание сердца, присматривают врачи.
В то же время, как отмечал канал, билеты на спектакли с Ярмольником в «Современнике» продаются без изменений. Первая постановка намечена на 15 мая, замен и переносов не ожидается.
Также фигурист Роман Костомаров рассказал, чего он хочет после ампутации конечностей.