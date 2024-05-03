Mash: у Леонида Ярмольника развились проблемы с желудком и артрит

У Леонида Ярмольника развились проблемы с желудком и артрит, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, у актера Леонида Ярмольника врачи обнаружили во время компьютерной томографии воспаление гайморовых пазух. Также у артиста наблюдаются проблемы с желудком, у него развился артрит и пансинусит — одна из форм острого гнойного синусита.

За Ярмольником и его супругой по-прежнему наблюдают врачи.

Несмотря на проблемы со здоровьем, театральная постановка с участием Леонида Ярмольника, запланированная на 15 мая в «Современнике», не отменена.

Напомним, информация о госпитализации Леонида Ярмольника и его жены появилась еще 24 апреля. Сообщалось, что супруги жаловались на проблемы с сердцем. Позже актер назвал эту информацию «фейковой» и заявил, что чувствует себя идеально.

Несмотря на заявления Ярмольника, уже 26 апреля СМИ вновь сообщили о том, что актер с супругой остаются в больнице на лечении. Подробнее об этом читайте в нашем материале.