Леонид Агутин заработает на сольном концерте в Москве более 178 миллионов рублей

После 2022 года певец Леонид Агутин на время исчез из поля зрения СМИ и практически не выступал. В 2025 году «босоногий мальчик» анонсировал сольный концерт на стадионе «Лужники» в Москве, за который рассчитывает получить миллионы.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», мероприятие запланировано на июль и уже понятно, что Агутина ждет успех. В настоящее время поклонники 56-летнего певца выкупили уже половину билетов по цене от 2 тысяч рублей на танцполе до 575 тысяч рублей в вип-ложе.

Если исполнителю хита «На сиреневой Луне» удастся собрать полный зал, то он заработает более 178 миллионов рублей за одно выступление.

Сообщалось, что в декабре 2024 года Совет атаманов казачьего народа Омской области потребовал отменить концерт Леонида Агутина из-за «прозападной и либеральной» позиции артиста. Общественники напомнили, что Агутин не поддерживает специальную военную операцию (СВО).

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что Агутин не стал менее востребован после начала СВО. На самом деле артист много выступает, записывает песни и гастролирует. Просто делает он все в своем темпе.