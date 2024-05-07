«Он в приличной форме»: продюсер рассказал, что произошло с карьерой Агутина после начала СВО

Продюсер Павел Рудченко оценил изменения в творчестве певца Леонида Агутина, произошедшие за последние пару лет. Он отметил, что, несмотря на слухи, артист находится в «приличной форме», и его карьера продолжает развиваться. Об этом он сообщил порталу «Страсти».

По мнению музыкального критика, разговоры о том, что Агутин стал менее востребован после начала СВО, вовсе не соответствуют действительности. На самом деле «босоногий мальчик» много выступает, записывает песни и гастролирует. Просто делает он все в своем темпе.

«На самом деле я не скажу, что у Леонида Агутина дела плохи. У него все в порядке. Он развивается своим ходом. У него творчество кипит, развивается его школа, конкурс. У него деятельность сейчас разносторонняя. В музыкальной сфере, конечно же, он как артист тоже развивается, и интересная у него коллаборация последняя. Понятное дело, что артист не может быть постоянно в определенном тонусе, нужно вдохновение. Поэтому он просто взял небольшой перерыв от выпуска хитов», - поделился продюсер.

Рудченко подчеркнул, что Агутин занимает свою определенную нишу, в которой конкурентов у него нет.

«Он вполне в приличной форме, и у него регулярные концерты, гастроли, все у него хорошо в этом плане. У него своя ниша, он прекрасно держит эту позицию и, в принципе, ни с кем ею не делится», - заявил эксперт.

Также, по словам Павла, на сегодняшний день Агутин существует как самостоятельный артист. Несмотря на то, что он часто выступает с женой Анжеликой Варум, на самом деле он именно сольный певец, и супруга на его карьеру не влияет.

«Варум уже давно не ассоциируется с Леонидом Агутиным, то есть вот эти их дуэтные песни, они остались в прошлом. Агутин сегодня как раз вот держит свои позиции именно как сольный исполнитель», - рассказал продюсер Рудченко.

Ранее портал «Страсти» выяснил, что сейчас происходит с Леонидом Агутиным. Материал читайте на нашем сайте.