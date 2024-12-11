Не поддерживают СВО: омские казаки потребовали запретить концерт Леонида Агутина и «Квартета И»

Совет атаманов казачьего народа Омской области требует отменить концерт Леонида Агутина и «Квартета И», который должен состояться 5 февраля. Все дело в «прозападной и либеральной» позиции артистов, передает Telegram-канал Осторожно, новости.

Омские казаки отправили письмо. В нем они написали, что Агутин и участники музыкального коллектива не поддерживают специальную военную операцию. Кроме того, они известны «своей либеральной, прозападной позицией». Прежде по их инициативе в Омске отменили концерты Дианы Арбениной и Лолиты.

«Выражаем недоумение, как в региональном центре с населением более миллиона человек, имеющем органы ФСБ, МВД, прокуратуры, Следственного комитета и целого министерства региональной безопасности, граждане вынуждены обращаться к помощи общественных организаций для защиты от прозападной либеральной идеологии, подрывающей основы Русского мира изнутри», — написали казаки.

Ранее сообщалось, что все декабрьские концерты Лаймы Вайкуле в Германии отменили. Причина решения пока озвучена не была.