Леонид Агутин признался, что они с Варум стараются друг друга не нервировать

Леонид Агутин признался, что они с Анжеликой Варум стараются друг друга не нервировать. Об этом сообщает Леди Mail.

Певец стал гостем мероприятия, во время которого он ответил на вопросы журналистов. Одна из сотрудниц СМИ поинтересовалась у Агутина, в чем секрет его брака с Варум. Услышав обращение журналистки, Леонид эмоционально отреагировал, намекнув, что ему не понравился вопрос.

«Ты откуда, моя хорошая?» — обратился он к собеседнице.

Получив ответ, певец заявил, что против «желтой» журналистики. После этого он лаконично рассказал о браке с Варум. По словам артиста, они с женой стараются друг друга не нервировать.

«Мир так и окрасился в желтый цвет. Что вы там? Про Анжелику Варум? Прекрасно все. Стараемся друг друга не нервировать», — признался певец.

