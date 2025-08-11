«Уверен, что скоро научится правильно держать микрофон»: Агутин прокомментировал скандал с юным журналистом

Певец Леонид Агутин прокомментировал видео, которое распространилось в соцсетях. В нем артист грубо поучал юного журналиста, как правильно держать микрофон и задавать вопросы. Однако, по словам самого вокалиста, ролик сфабрикован – автор опубликовал лишь небольшой фрагмент, чтобы выставить звезду в плохом свете.

В личном Telegram-канале Агутин отметил, что лично знает молодого человека, который у него брал интервью. Его зовут Гриша, и он учится в академии Николая Агутина. По мнению певца, начинающий журналист «хороший парень и сообразительный».

«Уверен, что уже очень скоро Гриша научится и правильно держать микрофон, и задавать точные вопросы, чтобы раскрывать тему, налаживать контакт, находить момент и подводить собеседника к правильным выводам. Все это будет. И нормальное интервью, уверен, сделаем», - заявил Агутин.

Певец также опубликовал полное видео беседы с Гришей. В нем Леонид спокойно и развернуто отвечал на вопросы и несколько раз показывал журналисту, как правильно держать микрофон. А закончилось интервью не из-за недовольства и грубости артиста, а из-за претензий взрослых коллег юного корреспондента.

