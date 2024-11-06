«Внешность была бы совсем другой»: какой секрет молодости скрывает Саша Савельева

Певица Саша Савельева не один раз входила в списки самых красивых людей Москвы. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова в беседе с сайтом «Страсти» высказалась о внешности 40-летней артистки – на ее взгляд, хорошо ли выглядит для своих лет певица, молодо или нет? Делала ли операции или косметологические процедуры? Сколько могла отдать за процедуры и меняла ли что-то в себе? Или это натуральная красота?

«Сама Саша Савельева любит подчеркивать, что она не прибегала к пластике и даже ботоксу. Однако если посмотреть на ее фото и видео последнего времени, то можно заметить, что все-таки она регулярно использует инъекционные процедуры, включая уколы ботокса. На некоторых снимках видны морщинки вокруг глаз, когда она улыбается, а на других — кожа совершенно гладкая. Это указывает на то, что Савельева использует так называемую живую технику: дозировка ботулотоксина вводится не полностью, что позволяет сохранить мимику. В таких случаях морщинки проявляются преимущественно в легкой форме – выражения остаются, но без глубоких заломов», – убеждена эксперт.

Пластический хирург подчеркнула, что у такого подхода есть недостаток: эффект ботулотоксина недолговечен, и со временем морщины возвращаются. Поэтому нужно будет повторять процедуры, чтобы сохранить видимый результат. Специалист отметила, что это видно и в ее некоторых видео в соцсетях, где даже когда она хмурится, никаких морщин на лбу мы не видим.