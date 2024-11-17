Заламывали пальцы, пинали рюкзак: Ида Галич столкнулась с травлей в школе

У блогера Иды Галич были непростые отношения с одноклассниками в школе. Над девочкой издевались ровесники. Однажды Ида попросила маму забрать ее с уроков, чтобы избежать нападок со стороны хулиганов, но та отказала ей.

Галич поделилась воспоминаниями из детства в интервью Юлии Меньшовой. На ее YouTube-канале телеведущая рассказала, как столкнулась с травлей в школе. Ида даже обращалась за помощью к маме, но она не смогла ее забрать.

«Я говорю: "Мама, забери! Мне там пальцы заламывают, йогурт в рюкзак положили пинают, чуть ли не тухлое яйцо разбивают", это был кошмар! Она говорит: "Я тебя не заберу. Надо как-то решать проблему". Пришла к отцу, мне опять очень сильно руки заломили на перемене», — рассказала блогерша.

В итоге отец посоветовал дочери дать обидчикам сдачи. Ида так и поступила, из-за чего она даже была «грозой школы».

Ранее Ида Галич назвала КВН сектой. Телеведущая заявила, что на нем невозможно заработать. При этом она не скрывает, что до сих пор испытывает теплые чувства к проекту.