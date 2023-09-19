Лена Полено из «Счастливы вместе» пришла пьяной на похороны Гришечкина и выругалась матом

Актриса Юлия Захарова, которая получила популярность после выхода ситкома «Счастливы вместе», пришла на прощание с актером Вячеславом Гришечкиным в нетрезвом виде. Звезда много материлась и поделилась воспоминаниями о коллеге. Об этом сообщает Life.ru.

Журналисты встретили артистку и хотели взять у нее интервью, но она лишь обматерила их и попросила дать зажигалку. Все заметили, что Захарова была в нетрезвом виде, поэтому некоторые фразы было сложно разобрать. При этом женщина была очень эмоциональной и рассказала, что виделась с Гришечкиным две недели назад. Она до сих пор не верит в то, что ее друга больше нет.

«Славочка был великий. Просто великий», — призналась актриса.

Напомним, что заслуженный артист России скончался в возрасте 61 года. Гришечкина госпитализировали в начале сентября, а последнюю неделю он был в реанимации в тяжелом состоянии. СМИ пишут, что предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

В последние несколько лет Гришечкин много выпивал, но, по словам его директора, организм его все равно был крепким. Представитель умершего артиста уверен, что до критического состояния его довели уже в клинике, в которую он попал. Он считает, что там Вячеслав не получил должного ухода, из-за чего у него появились пролежни.

Ранее мы писали о том, кому достанется наследство умершего актера Вячеслава Гришечкина. За свою карьеру артист сыграл не мало ролей и смог накопить небольшое состояние.