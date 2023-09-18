Им никто не занимался: директор Вячеслава Гришечкина обвинил в смерти актера врачей

Директор Вячеслава Гришечкина обвинил врачей в смерти актера, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам Максима Миллера, здоровье актера не вызывало опасений. Несмотря на то, что в последние несколько лет Гришечкин перенес инфаркт и много выпивал, организм актера был крепкий, рассказал его директор.

Миллер объяснил, что Гришечкина сначала госпитализировали в частную клинику, однако там ему стало хуже. После этого актера перевели в городскую больницу. По словам Миллера, там артисту не оказывали должного ухода — за пять дней у него образовались пролежни.

«Я не верю, что за 5 дней могут у человека появиться пролежни. Знаю случай, что даже после 2 лет лежания в кровати дома при хорошем уходе не было пролежней. А он за 5 дней в больнице с врачами получил пролежни. Я уверен, что им никто толком и не занимался», — заявил директор звезды.

Максим Миллер добавил, что врачи должны понести ответственность за смерть артиста.

Напомним, Вячеслав Гришечкин умер 15 сентября. Артист, известный по своей роли в сериале «Солдаты», попал в больницу из-за проблем с сердцем.

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