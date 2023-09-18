Квартира в Москве и дача: кому достанется наследство умершего Вячеслава Гришечкина

Актер Вячеслав Гришечкин скончался от последствий перенесенного инфаркта в возрасте 61 года. Предварительно, он страдал от алкогольной зависимости, и это послужило причиной ухудшения здоровья. За свою карьеру артист сыграл не мало ролей и смог накопить небольшое состояние. Теперь же после его смерти все оно должно отойти его единственной дочери Ольге.

Известно, что Гришечкин, ставший известным только к сорока годам после проекта «Солдаты», владел квартирой в спальном районе Москвы, а также дачей в Подмосковье. Кроме того, была у него и машина, хоть и скромная. По данным издания Teleprogramma.pro, никакой борьбы за эту недвижимость артиста не будет, так как уже все решено.

У Вячеслава была только одна дочь Ольга, которой сейчас уже 30 лет. Супруга скончалась еще пять лет назад. Именно поэтому все имущество актера перейдет его наследнице.

Напомним, что в последние несколько лет Гришечкин много выпивал, но, по словам его директора, организм его все равно был крепким. Представитель умершего артиста уверен, что до критического состояния его довели уже в клинике, в которую он попал. Он считает, что там Вячеслав не получил должного ухода, из-за чего у него появились пролежни.