«Леля Крюгер»: Лариса Гузеева назвала дочь «дурацкой» после ее шалости в ресторане

Лариса Гузеева рассказала поклонникам о странном поступке 23-летней дочери Ольги. Телеведущая захотела посидеть с наследницей в ресторане, но, когда им принесли заказ, девушка надела себе на пальцы морепродукты. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

64-летняя Лариса Гузеева была шокирована поведением дочери и решила заснять ее шалость на камеру, чтобы потом показать это фанатам.

«Когда у тебя дурацкая дочь, она дурацкое находит во всем и везде. Какая девочка... Леля Крюгер», – прокомментировала ведущая шоу «Давай поженимся!».

Летом 2023 года дочь Гузеевой столкнулась с критикой фигуры. Девушка решила срочно привести себя в форму и через 1,5 месяца выложила результаты преображения в микроблог. 23-летняя Ольга снялась в нижнем белье и подчеркнула, что полностью довольна своим внешним видом.

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