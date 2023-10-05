Певица Ани Лорак рассказала о предательстве возлюбленного

Популярная исполнительница Ани Лорак рассказала, как после измен смогла обрести счастье в отношениях. По признанию артистки, со временем она стала более гибкой. Об этом сообщает StarHit.

Певица говорит, что сравнивает свои фотографии разных лет и не может поверить в то, что на них один и тот же человек. Ани связала это с жизненными трудностями.

«С каждым годом, с каждым внутренним потрясением — предательством или некой непростой ситуацией — ты меняешься, взрослеешь. Прошлое научило меня тому, что нужно быть гибкой и нельзя делать категоричных умозаключений», – поделилась артистка.

Напомним, что за плечами звезды брак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В 2018 году в СМИ заговорили об изменах мужчины и опубликовали видео, на которых он весело проводит время с другой девушкой. Певица рассказывала, что супруг просил дать ему еще один шанс, и она старалась смириться с неверностью, но в итоге приняла решение о разводе.

Сейчас Лорак счастлива в отношениях с тренером Исааком Виджраку. Они познакомились на Бали, где мужчина буквально стал ее наставником. Мужчина тоже был женат.

Ранее мы писали о том, что певица Ани Лорак дала грандиозный концерт в Москве в честь своего 45-летия. Артистка показала не только себя, но и вывела на сцену 12-летнюю дочь Софию, которая родилась в браке с турком Муратом Налчаджиоглу. Зрители заметили, как повзрослела наследница знаменитости.